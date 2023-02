Den Wendorfer Gerald Neuenhoff lebt mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus, in dem es eine Ölheizung gibt. Doch noch immer gibt es keine finanzielle Energiehilfen für die Betroffenen. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Schwesigs Hoffnung zerplatzt Heizöl und Kohle: Noch immer keine Energiehilfen für Privathaushalte in MV Von Uwe Reißenweber | 16.02.2023, 16:31 Uhr

Es ist drei Wochen her, als die Ministerpräsidentin im Landtag von einer Einigung mit dem Bund in wenigen Tagen sprach. Doch die Betroffenen gucken weiter in die Röhre. Für Kulturschaffende gibt es positivere Nachrichten.