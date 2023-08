Wenn die Seherin Cristall die tobende Wikinger-Meute zur Ordnung ruft, muss sie das nur einmal tun. „Jetzt ist aber Ruhe“, macht sie mit energischer Stimme und deftigem Stockklopfen dem lautstarken Trubel auf der Freilichtbühne im Theatergarten Barth ein Ende. Die 95-jährige Helga Wienhöfer bräuchte vermutlich nicht mal das kleine Headset-Mikrofon. Ihre Stimme ist laut genug und man merkt, dass sie auf der Bühne und im Team Zuhause ist.

In der Wikinger-Trilogie im Theatergarten spielt die gebürtige Fürstenwalderin, die seit Jahrzehnten in Barth lebt, im dritten Jahr die Seherin. Weiß-grau das lange Kleid, dazu der hohe Stock der Seherin und eine glitzernde Kopfbedeckung, große weißgeschminkte Punkte im Gesicht. Muss sie für die Rolle proben? „Natürlich, und wie! Die Woche vor der Premiere besteht aus Acht-Stunden-Tagen für die Probe.“

Helga Wienhöfer schaut durch einen Spalt in der Bühnenkulisse nach den Zuschauern. Foto: Jens Büttner/dpa

Nie geht sie bei den Aufführungen für „Die Wikinger - Tanz im Schatten“ (Regie: Oliver Trautwein, Texte: Rieke Clasen, Vorpommersche Landesbühne) jeweils am Donnerstag- und Samstagabend „kalt“ auf die Bühne. Vorsprechen, Bewegungen einüben, Memorieren. „Das ist richtig Arbeit“, sagt sie. Zwischen ihr und den jüngeren Ensemblemitgliedern liegen über acht Jahrzehnte Altersunterschied.

Sie bringt Barth zum Strahlen

Für sie alle gilt, was der Bürgermeister der kleinen, knapp 9000 Einwohner zählenden Boddenstadt, Friedrich-Carl Hellwig, dem Team ins Stammbuch schrieb: „Mit ihrem Einsatz und ihrem Talent bringen sie unsere Stadt Barth zum Strahlen und machen die Barther Boddenbühne mit dem Theatergarten zu etwas ganz Besonderem.“

Helga Wienhöfer spielt als wohl älteste aktive Theaterschauspielerin Mecklenburg-Vorpommerns mit 95 Jahren im Stück „Die Wikinger" die Rolle der „Cristall" im Theatergarten der Barther Boddenbühne. Foto: Jens Büttner/dpa

Regisseur Trautwein spricht in hohen Tönen von Wienhöfer. Er habe das erste Mal in Barth inszeniert. „Ich kannte sie nur vom Namen her und vom stattlichen Alter, habe sie aber als eine zutiefst sympathische, angenehme, offene und erfahrene Theaterfrau kennengelernt“, sagt er. Seit Jahrzehnten stehe sie andauernd auf der Bühne. „Sie ist ein totales Theatertier, ein Leben lang, und sie kennt sich wirklich aus.“

Das Kämpfen übernimmt die junge Garde

Und ja, man müsse das Alter selbstverständlich berücksichtigen. „Etwas salopp gesagt: Über einen Schwertkampf brauche ich bei Frau Wienhöfer nicht nachzudenken.“ Auf der Bühne sei sie absolut präsent. Und das Kämpfen mit Schwert, Axt, Schild und Bogen übernimmt in dem Stück sowieso die junge Garde der Wikingerinnen und Wikinger.

Schauspielerin mit 95 auf der Bühne Foto: Jens Büttner/dpa

Auf der Bühne in Barth waren schon zahllose Stücke zu sehen. Die Drei Musketiere (Alexandre Dumas), die Schatzinsel (Robert Louis Stevenson), Don Quijote (Miguel de Cervantes) und viele mehr. „Besonders gerne habe ich Kardinal Richelieu in den Drei Musketieren gespielt“, sagt Wienhöfer, die unweit des Theaters und damit des Probenortes wohnt.

In der DDR hatte jeder ein Engagement

In einer Theaterversion des Films „Feuerzangenbowle“ spielte sie auch mal Professor Crey (genannt „Schnauz“). „Jeder nor einen wönzigen Schlock!“, erinnert sie sich hell lachend an die Szene, an dem der Professor den Schülern die Alkoholgärung mit selbst gemachtem Heidelbeerwein verdeutlichen will und die halbe Klasse sich daraufhin betrunken stellt. Komödien haben ihre Berechtigung. „Dann können die Leute ihren Ärger und ihre Sorgen einfach mal vergessen. Es muss nicht immer Shakespeare sein, obwohl ich den auch sehr gerne gespielt habe.“

Direkt nach dem Krieg begann die gebürtige Fürstenwalderin ihre Schauspielausbildung in Köthen, spielt bis in die siebziger Jahre an verschiedenen Theatern der DDR. Seit 1999 gehört sie zum Schauspielensemble des kleinen Theaters. Foto: Jens Büttner/dpa

Ihre Karriere begann Wienhöfer nach dem Krieg mit einem Volontariat am Stadttheater Köthen. Ein Schauspielstudium wurde erst später angeboten, da war sie aber schon fast fertig mit der Ausbildung. Es folgten Stationen in vielen Städten, darunter Güstrow, Senftenberg, Stralsund und Lutherstadt Wittenberg. „In der DDR hatte jeder ein Engagement“, erinnert sie sich.

Helga Wienhöfer rockt mit

Auf der Bühne ist sie bis heute hochkonzentriert bis zum Schluss, auch nach über zwei Stunden. Als das ganze Wikingerensemble am Ende mit rhythmischem Klatschen des Publikums zu lauter rockiger Musik tanzend den Song „Die Hörner hoch“ der Band Feuerschwanz im Halbplayback singt, steht Seherin Cristall - alias Helga Wienhöfer - am Fenster und rockt mit. Wie lange sie das noch machen will? Ihre Antwort ist klar: „Solange mich das Publikum sehen will und ich selbstständig auf die Bühne komme.“