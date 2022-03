Helios Klinik Schwerin FOTO: Jens Büttner Krankenhaus Helios Kliniken Schwerin: Patientenaufnahme eingeschränkt Von dpa | 31.03.2022, 18:19 Uhr | Update vor 5 Min.

Angesichts der weiterhin angespannten Corona-Lage bleibt die Patientenaufnahme der Helios Kliniken in Schwerin eingeschränkt. Die Maßnahme soll nun voraussichtlich bis 10. April gelten, wie ein Kliniksprecher am Donnerstag mitteilte. Das Krankenhaus hatte am 16. März entschieden, die Aufnahme all jener Patienten einzuschränken, die keinen Notfall darstellen oder deren Behandlung für einen kurzen Zeitraum verschiebbar ist. „Im Moment haben wir einen sprunghaften Anstieg von Mitarbeitern und Patienten, die mit Corona infiziert sind“, hieß es zur Erklärung von Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann.