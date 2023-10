Tierisches und Mondänes In den Herbstferien ist in Mecklenburg-Vorpommern jede Menge los Von Karin Koslik | 06.10.2023, 12:08 Uhr Funkeln im Dunkeln heißt es an den beiden kommenden Wochenenden im Wildpark MV in Güstrow Foto: Margitta True up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommern startet am Wochenende in einwöchige Herbstferien, in anderen Bundesländern wie Sachsen und Nordrhein-Westfalen laufen die Ferien bereits. Passend dazu gibt es im Nordosten noch einmal jede Menge Angebote für die ganze Familie.