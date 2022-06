ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Schwerin Herrenlose Koffer sorgen am Hauptbahnhof für Aufregung Von dpa | 16.06.2022, 10:01 Uhr

Zwei herrenlose Koffer haben am Schweriner Hauptbahnhof für einen Einsatz von Bombenentschärfern gesorgt. Die beiden Gepäckstücke waren am Mittwoch an einer Fahrradabstellanlage neben dem Gleis 1 des Hauptbahnhofs entdeckt worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Entschärfergruppe der Bundespolizei sei aus Hamburg geholt worden, die Koffer seien geröntgt worden. Schließlich gab es Entwarnung, in den Koffern war Frauen- und Kinderkleidung.