Herrentagspartien in MV bis zum Nachmittag eher ruhig Von dpa | 18.05.2023, 16:36 Uhr

Am Himmelfahrtstag haben in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen Familienausflüge und traditionelle Herrentagspartien unternommen. Die Polizei im Land registrierte mehr Radfahrer als üblich. Auch Motorradfahrer hätten den Feiertag zu gemeinsamen Ausfahrten genutzt, hieß es. Auf der Insel Usedom seien drei Biker in einen Unfall verwickelt gewesen, teilte eine Sprecherin mit. In der Folge war die B110 im Süden der Insel an der Unfallstelle zeitweilig nur einspurig befahrbar.