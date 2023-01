Patrick Dahlemann Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv up-down up-down Beschleunigung der Verfahren Hilfe für Energiewende: Bayerische Beamte in MV begrüßt Von Sebastian Schug/dpa | 09.01.2023, 16:21 Uhr

Die Landesregierung empfängt sechs Beschäftigte aus der bayerischen Landesverwaltung. Diese sollen helfen, die für die Energiewende benötigten Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. „Wenn über Lubmin Flüssigerdgas im Netz eingespeist wird oder neue Windparks vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns entstehen, dann sichert das auch die Energieversorgung in Bundesländern wie Bayern“, sagte der Chef der Staatskanzlei in Schwerin, Patrick Dahlemann, am Montag.