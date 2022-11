Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landespolitik Hilfe für Unternehmer und Selbstständige mit Darlehen Von dpa | 11.11.2022, 11:31 Uhr

Um die Belastungen von Unternehmen, Soloselbstständigen und Freiberuflern wegen der Energiekrise abzumildern will die Landesregierung Darlehen bereitstellen. „Der Bund richtet seine Unterstützungsmaßnahmen bislang vor allem auf die hohen Energie- und Wärmekosten aus. Wir wollen dort unterstützen, wo es bislang noch zu wenig Hilfe für die Wirtschaft gibt“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin. 10 Millionen Euro sollen dafür im Härtefallfonds des Landes reserviert werden.