Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild Energieversorgung Hilfen für Heizöl, Holz und Pellets: Meyer begrüßt Pläne Von dpa | 07.02.2023, 17:51 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister hat erfreut auf Pläne zur Zulassung von Härtefallhilfen für Unternehmen zuzulassen, die auf Heizöl, Holz und Pellets angewiesen sind. „Das ist das absolut richtige Signal, auf das die Wirtschaft lange gewartet hat“, sagte Reinhard Meyer am Dienstag in Schwerin. Durch das Hin und Her in Berlin sei jedoch unnötig Zeit verloren gegangen.