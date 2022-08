Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Kliniken Hitze besonders für Ältere und Vorerkrankte ein Problem Von dpa | 04.08.2022, 16:31 Uhr

Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern berichten aufgrund der Hitze von einer gestiegenen Zahl an Patienten in der Notaufnahme. Man habe in jedem Fall mehr Patienten infolge von hitzebedingten Erkrankungen, besonders chronisch Erkrankte und ältere Menschen seien betroffen, sagte Matthias Napp, Geschäftsführender Oberarzt an der Uniklinik in Greifswald, am Donnerstag. Eine typische Ursache für eine Einlieferung sei unter anderem bei Menschen mit Nieren- oder Kreislauferkrankungen ein akuter Flüssigkeitsmangel. Zuvor hatte der NDR berichtet.