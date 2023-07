Am Wochenende geraten Schleswig-Holstein und Hamburg ins Schwitzen. Symbolfoto: Wolfgang Kumm up-down up-down Wetter am Sonntag Bis zu 34 Grad: DWD warnt vor Hitze in weiten Teilen von Norddeutschland Von dpa | 08.07.2023, 13:12 Uhr

Das Wetter an diesem Wochenende könnte sommerlicher kaum sein. In einigen Bereichen im Norden kann die Hitze am Sonntag allerdings gefährlich werden, warnt der Deutsche Wetterdienst.