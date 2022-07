An heißen Tagen sollte mindestens doppelt so viel getrunken werden wie an normalen. FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Hitzewelle erreicht MV Viel trinken und Sonnenschutz: So überstehen Sie das Temperatur-Hoch Von Karin Koslik | 18.07.2022, 15:47 Uhr

Zwar werden die Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag und Mittwoch nicht, wie in anderen Teilen Deutschlands, an der 40-Grad-Marke kratzen. Weit darunter bleiben sie aber auch zwischen Ahlbeck und Zarrentin nicht.