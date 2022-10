Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Hochwertiger Ring entwendet: Tätersuche noch ohne Erfolg Von dpa | 13.10.2022, 07:54 Uhr

Die Polizei in Rostock fahndet nach Schmuckdieben, die am Mittwoch einen wertvollen Ring bei einem Juwelier gestohlen haben. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall in einem Geschäft am Neuen Markt gegenüber des Rathauses. Der Wert des Ringes aus Edelmetall wurde mit geschätzten 40.000 bis 60.000 Euro angegeben.