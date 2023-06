Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsreport Höchster Krankenstand bei älteren Lehrkräften Von dpa | 29.06.2023, 15:33 Uhr

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern will durch einen Ausbau des Gesundheitsmanagements für Lehrkräfte gegen den hohen Krankenstand angehen. „Ältere Lehrkräfte sind länger krank als jüngere Lehrkräfte“, stellte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin fest. Bei Über-60-Jährigen liege die Quote beim Krankenstand bei 16,9 Prozent, zwischen 30 und 39 Jahren seien es nur 6,7 Prozent.