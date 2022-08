Autofahrt im Winter FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Sparmaßnahmen Höchstgeschwindigkeit für Dienstautos? Von dpa | 26.08.2022, 13:07 Uhr

Höchstgeschwindigkeit für Dienstautos, eingeschränkte Gleitzeit in den Wintermonaten oder reduzierte Sprechzeiten - der Landkreis Vorpommern-Greifswald prüft wegen eines möglichen Energiemangels Sparmaßnahmen. Auf der Liste stünden kleinere Dinge wie etwa das Ziehen von Steckern beim Verlassen des Büros oder die Abschaltung von Getränkeautomaten, aber auch die tageweise Schließung von Gebäuden, sagte Landrat Michael Sack (CDU) am Freitag bei einem Pressegespräch in Greifswald.