Zuchtrind-Auktion «Sunrise Sale» Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Höchstpreise im Landkreis LUP Kuh Rosy bringt 89.000 Euro bei Kälberauktion in Karow Von dpa | 26.03.2023, 21:45 Uhr

Ungeachtet schwieriger Rahmenbedingungen investieren Europas Bauern in gute Zuchttiere. Rinderhalter aus 14 Ländern boten bei einer Auktion in Mecklenburg mit. Ein Kalb aus der Uckermark wurde für den Rekordpreis 89.000 Euro verkauft - an einen Betrieb in der Altmark.