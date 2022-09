Nahverkehr Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifeinigung Höhere Löhne für Bus- und Straßenbahnfahrer im Nahverkehr Von dpa | 01.09.2022, 18:45 Uhr

Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Werkstattmitarbeiter und Büroangestellte im kommunalen Nahverkehr Mecklenburg-Vorpommerns bekommen mehr Geld. Wie der zuständige Arbeitgeberverband (KAV) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, einigte er sich mit der Gewerkschaft Verdi auf eine stufenweise Anhebung der Löhne und Gehälter für die rund 2400 Beschäftigten in den betroffenen Nahverkehrs-Unternehmen.