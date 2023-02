PCK-Raffinerie in Schwedt Foto: Joerg Carstensen/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Hoffnung auf Öllieferungen für Brandenburger PCK-Raffinerie Von dpa | 20.02.2023, 15:37 Uhr

Nach einer länger geplanten Revision bei der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt im Frühjahr hofft das Bundeswirtschaftsministerium auf eine höhere Auslastung. Staatssekretär Michael Kellner sieht nach eigenen Worten keine drohende Versorgungslücke. „Das Ziel muss ja sein, dass mit Abschluss der Revision dann zum Sommer hin (...) die Eigentümer eine möglichst dauerhafte hohe Auslastung in Schwedt haben“, sagte der Grünen-Politiker am Montag nach einer Sondersitzung einer PCK-Arbeitsgruppe in Potsdam.