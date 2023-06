Waldbrandlage Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Brände Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns Von dpa | 04.06.2023, 11:14 Uhr

In weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ist die Gefahr von Waldbränden aufgrund der Trockenheit derzeit sehr hoch. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge besteht für den Süden des Landes derzeit Waldbrandstufe 4 von 5. In den Regionen um Waren (Müritz) und Grambow-Schwennenz lag sie am Sonntag bereits bei der höchsten Warnstufe 5. Für den Montag ist die Waldbrandgefahr dem DWD zufolge voraussichtlich in Trollenhagen, Waren (Müritz) und Marnitz am höchsten.