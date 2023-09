Studie Hohe Werte für illegale Drogen im Abwasser von MV-Städten Von dpa | 07.09.2023, 14:10 Uhr | Update vor 10 Min. Kokain Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Konsum bestimmter illegaler Drogen ist einer Studie zufolge in Mecklenburg-Vorpommerns größeren Städten ähnlich verbreitet wie in Amsterdam oder Berlin. Die Analyse des Abwassers in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Greifswald habe teils hohe Werte etwa für Amphetamin (Speed), Ecstasy oder Kokain ergeben, berichtete der NDR am Donnerstag.