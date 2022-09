Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach Sprengung Hotelbau in Klink wird teurer - weitere Planungen Von dpa | 28.09.2022, 10:09 Uhr

Fünf Jahre nach der spektakulären Sprengung des früheren FDGB-Hotels in Klink (Mecklenburgische Seenplatte) entsteht ein neues Hotel an der Müritz. In das sechsgeschossige Bauwerk mit großen Restaurant- und Wellnessanlagen werden insgesamt rund 80 Millionen Euro investiert, wie der Vorstandsvorsitzende der Avila Management & Consulting AG (Berlin) Douglas Fernando anlässlich der Grundsteinlegung am Mittwoch sagte.