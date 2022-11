Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Hotelkomplex „Hohe Düne“ - BGH verhandelt Betrugsvorwurf Von dpa | 14.11.2022, 15:34 Uhr

Der Bau des Hotelkomplexes „Yachthafenresidenz Hohe Düne“ in Rostock-Warnemünde beschäftigt wieder einmal das oberste deutsche Strafgericht. Am Dienstag geht es am Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig auch um den Freispruch Mecklenburg-Vorpommerns früheren Wirtschaftsministers Otto Ebnet (SPD) im Zusammenhang mit angeblichen Subventionsbetrug. Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte nach einem entsprechenden Urteil des Landgerichts Schwerin vom August 2020 Revision eingelegt (Az 6 StR 237/21).