ARCHIV - Der Eingang zu einem Hotel. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Umfrage Hotels und Gaststätten in MV: Schon 20 Prozent im Minus Von dpa | 04.05.2022, 11:35 Uhr

Hotels und Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern sind einer verbandsinternen Umfrage zufolge nicht gut ins Jahr 2022 gestartet. Um mehr als 20 Prozent sei der Umsatz zwischen Januar und April in den gastgewerblichen Unternehmen schlechter ausgefallen als im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019, sagte der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, am Mittwoch in Rostock. Auch das Ostergeschäft sei schlecht gewesen. „Das ist die Quittung für unsere Betriebe für die deutlich restriktiveren Corona-Maßnahmen der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern als gegenüber weiten Teilen Deutschlands“, betonte der Verbandschef.