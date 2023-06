Wald- und Moorbrand Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Brände Hubschrauber-Einsatz bei Löscharbeiten im Göldenitzer Moor Von dpa | 09.06.2023, 11:57 Uhr

Die Feuerwehren im Landkreis Rostock bekommen bei der Bekämpfung des Brandes im Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz erneut Unterstützung aus der Luft. Am Freitag kurz vor Mittag trafen zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr ein, wie Kreisbrandmeister Mayk Tessin mitteilte. Die beiden kleineren Maschinen, die pro Flug etwa 2000 Liter Wasser in einem Außentank transportieren und über dem Brandgebiet ablassen können, ersetzen den größeren Hubschrauber, der am Donnerstag bei der Brandbekämpfung geholfen hatte.