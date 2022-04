Blaulicht FOTO: David Inderlied Ludwigslust-Parchim Hühner, Kaninchen, Tauben und Enten weg: Diebe gesucht Von dpa | 20.04.2022, 07:48 Uhr | Update vor 12 Min.

Die Polizei in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) fahndet nach Geflügel- und Kaninchendieben. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, seien insgesamt etwa 50 Tiere am Osterwochenende aus einem Garten in dem Luftkurort gestohlen worden. Der Züchter hatte dort neben Hühnern und Kaninchen auch Tauben und Enten gehalten.