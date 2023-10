Streiks Hunderte Mitarbeiter folgen Warnstreik-Aufruf bei Nordex Von dpa | 18.10.2023, 15:19 Uhr | Update vor 52 Min. Warnstreik bei Windkraftanlagenhersteller Nordex Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Die IG Metall hat mit einem Warnstreik ihre Forderungen in den Tarifgesprächen beim Windkraftanlagenhersteller Nordex bekräftigt. An der Aktion beteiligten sich am frühen Mittwochnachmittag an allen drei Standorten in Rostock insgesamt über 500 Beschäftigte, wie der Geschäftsführer der IG Metall in Rostock und Schwerin, Stefan Schad, mitteilte.