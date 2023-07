Christopher Street Day in Schwerin Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Westmecklenburg Hunderte setzten sich beim CSD für bunte Gesellschaft ein Von dpa | 01.07.2023, 15:54 Uhr

Zum Abschluss der queeren Kulturtage in Westmecklenburg haben sich am Samstag in Schwerin deutlich mehr als 1000 Menschen zum Christopher Street Day (CSD) versammelt. Insgesamt zogen rund 1400 Teilnehmer laut, friedlich und bei guter Stimmung durch die Stadt, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.