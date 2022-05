ARCHIV - Ein Mitarbeiter in einer Elektroautofabrik in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Kahnert Konjunktur Ifo-Institut: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft stagniert Von dpa | 30.05.2022, 11:08 Uhr

Die Stimmung in ostdeutschen Unternehmen stagniert nach Erhebungen des Dresdner Ifo-Instituts. Die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich im Mai zwar deutlich verbessert, gleichzeitig hätten die befragten Unternehmen aber ihren Ausblick auf künftige Geschäfte deutlich gesenkt. Für diese gegensätzlichen Entwicklungen dürften die Entspannung der Coronalage bei gleichzeitigem Andauern des Krieges in der Ukraine verantwortlich sein, wie das Institut am Montag in Dresden mitteilte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die gesamte regionale Wirtschaft verharrte demnach bei 94,5 Punkten.