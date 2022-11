IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Metallindustrie IG Metall fordert auch im Norden neues Arbeitgeber-Angebot Von dpa | 09.11.2022, 15:32 Uhr

Unmittelbar vor der nächsten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie im Norden hat die IG Metall die Arbeitgeber auch dort zu einem neuen „Angebot für eine deutliche und dauerhafte Erhöhung der Entgelte“ aufgefordert. „Der Schlüssel für eine schnelle Lösung liegt in der Konkretisierung, welche Tariferhöhung und Auszahlungen Nordmetall zu welchem Zeitpunkt anbietet“, sagte der Bezirksleiter Küste der IG Metall, Daniel Friedrich am Mittwoch. „Die Beschäftigten erwarten neben Einmalzahlungen vor allem eine ordentliche Prozentzahl ohne lange Laufzeit.“