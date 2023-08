Gewerkschaft IG Metall fordert Reform der Mitbestimmung Von dpa | 29.08.2023, 15:40 Uhr IG Metall Foto: Heiko Rebsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine grundlegende Reform der betrieblichen Mitbestimmung. Auf der Mitbestimmungskonferenz der beiden norddeutschen IG-Metall-Bezirke Küste und Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in Langenhagen bei Hannover wurde am Dienstag eine entsprechende Resolution verabschiedet. Das zuletzt 1972 grundlegend überarbeitet Betriebsverfassungsgesetz entspreche längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, heißt es in dem Papier.