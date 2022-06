ARCHIV - Das Logo der IG Metall ist an einer Wand zu sehen. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Tarifrunde IG Metall Küste empfiehlt Forderung von 8 Prozent Von dpa | 30.06.2022, 13:36 Uhr

Die IG Metall Küste empfiehlt in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie eine Forderung von 8 Prozent. „Angesichts der überwiegend guten Lage in den Betrieben erwarten die Kolleginnen und Kollegen eine deutliche Lohnerhöhung“, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Donnerstag nach der gemeinsamen Sitzung von Tarifkommission und Bezirkskonferenz in Hamburg. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen.