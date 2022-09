IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Gewerkschaft IG Metall ruft bei Vestas zu ganztägigem Warnstreik auf Von dpa | 26.09.2022, 14:07 Uhr

Die IG Metall hat die Beschäftigten der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenherstellers Vestas zu einem vierten Warnstreik aufgerufen. Die rund 1700 Mitarbeiter sollen am Dienstag bundesweit erstmals ganztägig die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Um 10.30 Uhr sei zudem in Hamburg zur Eröffnung der Messe Wind Energy eine Kundgebung geplant. Zum Start der Branchenschau wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet.