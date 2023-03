IG Metall Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeit IG Metall verlangt bessere Bedingungen in der Windindustrie Von dpa | 20.03.2023, 14:22 Uhr

Beim geplanten Ausbau der Windenergie muss sich die Bundesregierung aus gewerkschaftlicher Sicht stärker um den Aufbau von Beschäftigung und um bessere Arbeitsbedingungen in der Branche bemühen. Derzeit sei es oft „am Ende des Tages egal“, wo die Anlagen unter welchen Arbeitsbedingungen produziert würden, kritisierte der Bezirksleiter Küste der IG Metall, Daniel Friedrich, am Montag in Hamburg. „Das können und sollten wir nicht akzeptieren. Die Akzeptanz für Windenergie, für erneuerbaren Energien hängt auch immer an der Frage „haben Menschen Arbeit vor Ort“.“