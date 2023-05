Christiane Benner Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Fachkräfte IG Metall will Ausbildungsfonds nach Bremer Vorbild Von dpa | 10.05.2023, 16:16 Uhr

Die IG Metall sieht den Bremer Ausbildungsfonds als Vorbild auch für die anderen Bundesländer. „Von Bremen lernen heißt siegen lernen“, sagte Christiane Benner, 2. Vorsitzende der IG Metall, am Mittwoch auf einer Bezirkskonferenz der IG Metall Küste in Bremen. Wer nicht ausbilde, müsse sich an der Finanzierung der Ausbildung potenzieller Fachkräfte beteiligen. „Eine starke, zukunftsfähige Industrie gibt es nur mit gut ausgebildeten Fachkräften“, sagte Benner.