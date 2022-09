Matthias Belke Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Unternehmen IHK-Präsident warnt vor „tödlichem Infarkt“ der Wirtschaft Von dpa | 30.09.2022, 18:19 Uhr

Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich in einer Existenzkrise. Beim Jahresempfang der IHK Schwerin forderten die Wirtschaftsvertreter erneut Tempo bei der Umsetzung von Entlastungen in Folge der Energiekrise.