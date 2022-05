ARCHIV - Dutzende Frachtcontainer stehen aufgestapelt im Hamburger Hafen. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild FOTO: Jonas Walzberg Industrie IHK Schwerin erwartet schlechtere Geschäftslage Von dpa | 24.05.2022, 14:49 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Schwerin hat in ihrem Frühsommer-Konjunkturbericht ein gemischtes Bild gezeichnet. „Unbeständige Lieferketten und steigende Kosten belasten vielfach unsere Unternehmen“, sagte Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, am Dienstag in Schwerin. Die Schwierigkeit, Prognosen für die Zukunft treffen zu können, habe Auswirkungen auf Investitionsplanungen.