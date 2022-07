ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Schild weist in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) auf die Industrie- und Handelskammer hin. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Illustration FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Industrie IHKs bezeichnen Idee eines weiteren Feiertags als ignorant Von dpa | 21.07.2022, 12:28 Uhr

Der Vorschlag eines weiteren Feiertags am 9. Mai stößt bei den Industrie- und Handelskammern (IHKs) im Nordosten auf Ablehnung. „Diese unfassbare Ignoranz gegenüber der Wirtschaft muss endlich ein Ende finden. Herr Dahlemann blendet die analytischen Aussagen der Wirtschaft offensichtlich völlig aus“, sagte der geschäftsführende Präsident der IHKs in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Belke, am Donnerstag in Schwerin als Reaktion auf einen Vorschlag von Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann.