Lebensmittel Imker im Nordosten profitieren von Raps und Bienenfleiß Von dpa | 29.07.2023, 08:44 Uhr

Die Bienen sind in diesem Jahr in MV verspätet, aber dennoch zur richtigen Zeit in Hochform gekommen. Auch die Rapsblüte setzte verspätet ein, war dann aber umso intensiver. Das zeiget sich in den Schleudern der Imker.