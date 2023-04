Im Jahr 2022 nahm die rechte Gewalt in MV deutlich zu. Foto: imago stock&people up-down up-down Körperverletzung und Bedrohungen Immer mehr Gewalttaten: Ist die Rechte Szene in MV auf dem Vormarsch? Von Hannes Henffler | 13.04.2023, 17:37 Uhr

2022 gab es fast doppelt so viele Gewalttaten von Rechtsextremen in MV wie im Jahr davor. Warum? Und was kann dagegen getan werden?