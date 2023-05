Pangea Festival Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Musik Immergut eröffnet die Festivalsaison Von dpa | 25.05.2023, 06:21 Uhr

Festivalgänger aufgepasst: Die Saison in MV startet zu Pfingsten mit dem Immergut-Festival in Neustrelitz. Weiter geht es eine Woche später mit dem Freiland Festival in Alt Tellin.