Applaus in der Zeltbühne beim Immergut-Festival. Foto: Katharina Golze up-down up-down Freizeit in MV Immergut in Neustrelitz gibt Startschuss für Festival-Saison Von Iris Leithold/dpa | 25.05.2023, 06:21 Uhr

Festivalgänger aufgepasst: Die Saison in MV startet zu Pfingsten mit dem Immergut-Festival in Neustrelitz. Weiter geht es eine Woche später mit dem Freiland Festival in Alt Tellin.