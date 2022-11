Corona-Impfung Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheitsministerium Impfkampagne mit Omikron-Impfstoffen gewinnt an Fahrt Von dpa | 03.11.2022, 12:38 Uhr

Die Impfkampagne mit den seit September verfügbaren Omikron-Impfstoffen gewinnt nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums an Fahrt. Die Nachfrage habe sich in der vergangenen Woche weiter erhöht, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag mit. In den Arztpraxen und Impfstützpunkten seien 11.835 Auffrischimpfungen verabreicht worden - gut 3000 mehr als in der Woche davor.