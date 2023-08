Grundschule In 13 Schulen Einschulungsfeiern nicht an diesem Samstag Von dpa | 23.08.2023, 12:53 Uhr Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down

In diesem Jahr können Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern erstmals ihre Einschulungsfeiern auch an einem anderen Tag als dem letzten Samstag der Sommerferien abhalten. Gebrauch machen davon 13 Schulen mit ersten Klassen, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte. Zuerst hatte die Ostseewelle berichtet.