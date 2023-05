Christian Pegel Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Wohnungsbau zu Wendezeiten Bis spätestens 2031 sollen Kommunen in MV DDR-Altschulden los sein Von dpa | 29.05.2023, 10:11 Uhr

Bauminister Christian Pegel will Kommunen in MV entlasten: In spätestens acht Jahren sollen alle DDR-Wohnungsbaualtschulden beglichen sein.