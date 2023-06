In Anklam wurde in ein Haus eingebrochen. Symbolfoto: Imago/Jochen Tack/Archiv up-down up-down Anklam Unbekannte stehlen nach Einbruch Bargeld und Schmuck Von Haley Hintz | 21.06.2023, 06:23 Uhr

Am Dienstagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ravelinstraße in Anklam gemeldet.