Für November haben mehrere Grundversorger in MV Preiserhöhungen angekündigt. Symbolfoto: dpa/Christin Klose up-down up-down Heizperiode in der Energiekrise Energieversorger in MV ziehen die Gaspreise an Von Udo Roll | 22.10.2022, 06:00 Uhr

Stadtwerke in MV drehen an der Preisschraube: Die Grundversorgungstarife werden unter anderem in Schwerin und Hagenow teurer. Für Verbraucher können Mehrkosten im dreistelligen Bereich entstehen.