Zeitgenössische Zeichnung von der Sturmflut an der deutschen Ostseeküste 1872 in der „Illustrierten Zeitung". Hochwasserkatastrophe vor 150 Jahren In der schlimmsten Flut an der Ostsee starben 271 Menschen Von Thomas Volgmann | 25.10.2022, 12:24 Uhr

Am 13. November jährt sich zum 150. Mal ein Ereignis, das die Ostseeküste in Mecklenburg und Vorpommern nachhaltig verändert hat. Die Ostseesturmflut vom 12./13. November 1872 kostete vielen Menschen das Leben. Das Hochwasser ist noch heute Grundlage für die Berechnungen beim Ausbau von Küstenschutzanlagen in Mecklenburg-Vorpommern.