MV-Fall bei „Aktenzeichen XY“ Ein Dutzend Hinweise zum Mordfall Ramona Müsebeck in Lubmin Von Thomas Volgmann | 14.09.2023, 14:53 Uhr Aktenzeichen XY-ungelöst zeigt den Fall Ramona Müsebeck Foto: dpa up-down up-down

Der Mord an der 21-jährigen Kindergärtnerin Ramona Müsebeck im Jahr 1986 beschäftigt die Kripo in Anklam noch immer. Eine Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Reihe brachte etwa ein Dutzend Hinweise von Zuschauern.