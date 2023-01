Zur Trauung kommt der Standesbeamte auch in die JVA Bützow Archivfoto: SVZ/Archiv up-down up-down Heiraten und Justiz in MV Eheschließung im Gefängnis: Die Hochzeitsnacht muss warten Von Andreas Frost | 23.01.2023, 10:50 Uhr

Jedes Jahr werden in Mecklenburg-Vorpommerns Gefängnissen ein oder zwei Ehen geschlossen. Der Standesbeamte kommt zur Trauung in den Besucherraum. Auch „Mutti“, in Schwerin angeklagte mutmaßliche Chefin einer Drogenbande, hat unlängst so geheiratet.