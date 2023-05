In Greifswald kam es zu einem Wohnungsbrand. Symbolfoto: Fabian Geier/imago-images/Archiv up-down up-down Greifswald Frau erleidet bei Wohnungsbrand eine leichte Rauchgasvergiftung Von Anni Hintz | 02.05.2023, 07:50 Uhr

Am Sonntag kam es in Greifswald zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei konnte eine Mieterin mit ihrem siebenjährigen Sohn das Gebäude schnell verlassen. Sie erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung.